Menor Pierde una Pierna Tras Choque de Auto Contra Puesto de Hamburguesas en Zapopan

Un menor de 13 años de edad sufrió la amputación de una pierna luego de que un vehículo se impactara contra un puesto de comida en la colonia Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan. El hecho ocurrió mientras el adolescente se encontraba cenando en el lugar acompañado de sus padres.

El conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra el puesto de hamburguesas

El incidente se registró en un puesto de hamburguesas y hot dogs ubicado en el cruce de las calles Hipólito Hernández y Cerro Alto, donde varias personas se encontraban sentadas en mesas colocadas a pie de banqueta. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo familiar no detuvo su marcha y terminó por impactarse contra el establecimiento, alcanzando directamente al menor.

Tras el choque, testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a bomberos, paramédicos, rescatistas y policías municipales. A su arribo, localizaron al adolescente con lesiones de gravedad, entre ellas la amputación de una de sus extremidades inferiores y fracturas en la otra pierna.

El menor se encuentra muy grave de salud tras el accidente

Paramédicos de la Cruz Verde le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde fue ingresado a un área de choque para su valoración médica. Su estado de salud fue reportado como grave.

En el lugar, elementos de la Policía Municipal de Zapopan aseguraron al conductor del vehículo, un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien permaneció en el sitio y fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes. Algunas versiones señalaron que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol, sin que esta información haya sido confirmada por las autoridades.

