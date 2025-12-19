N+ Guadalajara Recorre la Línea 4; Este es el Tiempo Desde Tlajomulco Centro a la Línea 1

El equipo de Noticias N+ realizó un ejercicio para conocer el tiempo de traslado desde Tlajomulco Centro hasta la Línea 1 del Tren Ligero, utilizando la Línea 4 y el sistema Mi Macro Periférico como conexión.

Noticia relacionada: Descartan Suspensión del Servicio en la Línea 4 del Tren Eléctrico Urbano por Fallas Menores

Así fue el recorrido de N+ Guadalajara en la Línea 4

Con cronómetro en mano, se abordó la primera estación del municipio de Tlajomulco. Con pocos pasajeros a bordo, el tren inició su recorrido y, en ocho minutos, se llegó a la tercera estación de esta nueva línea de transporte público.

Posteriormente, con un tiempo acumulado de poco más de 28 minutos, se arribó a la estación Jalisco 200 Años, donde fue necesario caminar más de 400 metros para realizar el transbordo hacia Mi Macro Periférico.

Una vez en la unidad del transporte articulado, el recorrido continuó con algunas personas de pie. A medio trayecto, el cronómetro marcaba 37 minutos desde el inicio del ejercicio.

Finalmente, con poca afluencia de usuarios, se descendió del autobús y se caminó hacia la estación Periférico Sur de la Línea 1, punto en el que concluyó el recorrido.

Tiempo total del traslado

55 minutos, fue el tiempo de traslado total desde el centro de Tlajomulco hasta la conexión con la Línea 1 del Tren Ligero.

Autoridades esperan que, conforme avancen los días de operación, aumente el número de pasajeros, ya que algunas personas aún desconocen las rutas y puntos de conexión de la Línea 4.

Cabe recordar que hasta el 31 de diciembre, el servicio de la Línea 4 y sus rutas alimentadoras es completamente gratuito.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: