Descartan Suspensión del Servicio en la Línea 4 del Tren Eléctrico Urbano por Fallas Menores

A pesar de que aún existen obras pendientes en algunas estaciones, no se contempla la suspensión del servicio de la Línea 4 del Tren Eléctrico Urbano durante las próximas semanas.

Noticia relacionada: L4 del Tren Ligero en Tlajomulco; Este es su Costo por Pasaje, Rutas Alimentadoras y Estaciones

Autoridades explicaron que, tras los primeros días de operación, se han detectado fallas menores, las cuales no representan riesgo para los usuarios ni comprometen la continuidad del servicio, y que han sido corregidas conforme se presentan.

Servicio de Línea 4 seguirá en su horario habitual

Amilcar López, director del sistema del tren eléctrico urbano, detalló que el sistema mantendrá su horario de operación actual, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, al menos hasta el próximo 1 de enero, mientras continúan los trabajos de ajuste fino en la infraestructura.

No, prácticamente lo que contemplamos es seguir en el mismo horario de operación durante estos días hasta el 1 de enero en un horario de seis de la mañana a nueve de la noche Hemos tenido fallas menores, que afortunadamente no nos han puesto en riesgo la operación y que hemos logrado corregido Amilcar López, Director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano

Las Noticias N+

Historias recomendadas: