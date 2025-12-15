Chocan 3 Menores en Motocicleta Sin Casco en Tlaquepaque; Sobreviven de Milagro

Tres menores de edad que iban a bordo de una motocicleta y sin portar casco de seguridad, fueron impactados en contra de una camioneta en la colonia Las Juntas, del municipio de Tlaquepaque, y apenas lograron sobrevivir.

Los hechos ocurrieron este 15 de diciembre, cuando dos chicas y un joven iban circulando a exceso de velocidad. Habitantes de los cruces de las calles San Jorge y Campesino, que apenas salían de sus casas para irse a trabajar, vieron cómo los menores se impactaron contra una camioneta y fueron proyectados hacia el asfalto.

Debido al fuerte impacto, la camioneta terminó hasta la fachada de una casa, lo que causó severas afectaciones.

Dos de los menores accidentados, ambos de 17 años, sufrieron golpes en el rostro y fracturas de gravedad. Los vecinos que fueron testigos del choque, auxiliaron a los jóvenes, ya que sus cuerpos quedaron tendidos sobre el suelo.

Salí y ya vi la camioneta ahí impactada en el muro de mi vecino, fue todo. Y pues me asomé y estaban ahí los afectados de la moto. Sí, ellos están bien, nada más asustados porque no podían salir Julián Cortés, vecino de Las Juntas

Otros habitantes de la colonia refirieron que los accidentes ocurren de manera continua en esta zona debido a la alta afluencia de adolescentes, ya que a tan sólo unos metros se encuentra el Conalep.

En la noche es peor, corren los niños en las motos para arriba y para abajo, entonces eso no está bien, que no pongan un stop en cada esquina Concepción Luna, vecina de Las Juntas

A la llegada de paramédicos, los dos lesionados, la joven y el chico, fueron trasladados a un puesto de socorros para su mejor atención y así descartar que algún golpe o fractura pusiera en riesgo su vida.

Ivonne Alcántar / N+

