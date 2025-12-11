Presunto Asalto Termina en Asesinato Cerca de la Estación San Juan de Dios, en Guadalajara

Un presunto asalto habría derivado en la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años, quien fue brutalmente golpeado por varios sujetos a unos metros de la estación San Juan de Dios de Mi Macrobús, en Guadalajara.

Locatarios de la zona aseguraron no reconocer a la víctima y señalaron que hacía años no presenciaban un hecho tan violento.

Lo habían asaltado y lo habían agarrado ahí al señor… Yo tengo cuatro años vendiendo y nunca había visto algo así Comerciante del lugar

El hombre fue atacado con un objeto punzocortante y palos de escoba

De acuerdo con el dictamen de paramédicos, el hombre sufrió agresiones con un objeto punzocortante e incluso con palos de escoba. Se cree que una astilla atravesó uno de sus glúteos y esa lesión habría provocado su muerte.

Otro vendedor señaló que, aunque es común ver peleas entre personas alcoholizadas, un ataque de esta magnitud es inusual.

Lo más probable es que haya sido un asalto, pero quién sabe Vendedor de la zona

Las cámaras de videovigilancia del C5 podrían ayudar a reconstruir la ruta que tomaron los agresores tras el ataque. Sin embargo, pese a la presencia de cámaras en la zona, hasta el momento ninguno de los seis presuntos responsables ha sido detenido.

La Fiscalía de Jalisco informó que continúan las investigaciones para localizar a los agresores y precisar la causa exacta de la muerte.

Ivonne Alcántar / N+

