Abandonan a 2 Hombres y 1 Menor que Fueron Privados de la Libertad y Golpeados en Guadalajara

Dos hombres y un menor de edad fueron abandonados con vida, pero severamente golpeados, sobre el cruce de la Av. Inglaterra y la calle Quetzal, en la colonia Morelos, del municipio de Guadalajara.

Noticia relacionada: Fue Detenido e Internado en un Hospital el Hombre que Intentó Ingresar en Zona Naval

Las autoridades mencionaron que las tres víctimas fueron privadas de la libertad por varios sujetos durante la tarde del 8 de diciembre en el municipio de Tonalá, y hoy fueron encontrados con vida, maniatados y lesionados.

No obstante, las autoridades no han logrado identificar el lugar en donde las víctimas estuvieron en cautiverio. Sólo se dio a conocer que después de que los hombres y el menor habían sido torturados durante varias horas, fueron abandonados esta mañana en el punto antes mencionado.

Al arribo de la unidad de esta Comisaría, se localizan dos masculinos mayores, uno de 19 años y el otro de 35, así como un menor de 13 años, los cuales estaban policontundidos, por lo cual se piden servicios médicos, los cuales hacen la valoración y su traslado para su mejora tención Comandante de la Policía de Guadalajara

Fiscalía de Jalisco investigará el caso

Paramédicos de la Cruz Verde trasladaron a las víctimas hasta un puesto de socorros, mientras que la policía de Guadalajara se encargó de iniciar con la carpeta de investigación, a la que posteriormente le dará continuidad la Fiscalía de Jalisco.

Cabe mencionar que por la zona hay algunas cámaras de seguridad, las cuales pudieron captar el momento en que estas personas fueron abandonadas, quienes señalaron que desconocen el motivo por el cual fueron privadas de la libertad y golpeadas.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: