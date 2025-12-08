Junior H Continúa Pidiendo al Ayuntamiento de Guadalajara que le Permitan Presentarse en Vivo
N+
Junior H continúa pidiendo a las autoridades de Guadalajara que le otorguen el permiso para presentarse en vivo
COMPARTE:
Junior H, el cantante de regional mexicano, quien fue vetado del municipio de Zapopan en octubre, luego de que interpretó una canción que hacía apología del delito, continúa insistiendo con su equipo para poder reagendar una nueva fecha de concierto en Guadalajara.
Noticia relacionada: Junior ‘H’ Declara ante Fiscalía de Jalisco por Presunta Apología del Delito Durante un Palenque
El 16 de noviembre, su presentación que se llevaría a cabo en la Plaza de Toros, fue cancelada por el ayuntamiento de Guadalajara. Y a pesar de que Junior H se ha ofrecido para realizar trabajo comunitario, siguen sin otorgarle el permiso.
Al final, esa es una decisión del municipio de Guadalajara, quien es la que otorga la licencia y los permisos para la realización de esos eventos, aunque nos envió una carta solicitando algunas acciones sociales, el representante de este artista
Salvador Zamora, Secretario de Gobierno de Jalisco
Junior 'H' pagó una multa de 30 mil pesos
Cabe mencionar que el cantante fue multado por el municipio de Zapopan por 30 mil pesos, después de que el 28 de octubre, en el Palenque de las Fiestas de Octubre, cometió apología al delito al interpretar una canción.
Ante esta situación, las autoridades señalaron que no podrá presentarse en Zapopan durante esta administración.
Karina Fuerte / N+
Historias recomendadas: