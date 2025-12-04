Muere Mujer de 85 Años con Discapacidad tras un Incendio en su Casa en Zapopan

Una mujer de 85 años murió después de haber quedado atrapada entre las llamas en un incendio que se registró en la habitación donde dormía, en la colonia Los Cajetes, del municipio de Zapopan.

Noticia relacionada: Incendio en Zapopan Deja 2 Departamentos Afectados y a Una Pareja con Quemaduras

El esposo de la mujer salió muy temprano este 4 de diciembre de su casa, ubicada sobre los cruces de las calles Ingeniero Gómez e Ingeniero Rubio. Más tarde inició el incendio que en minutos se propagó por la habitación.

La mujer, quien padecía una discapacidad, no logró levantarse de la cama para escapar del fuego. Y cuando llegaron los Bomberos de Zapopan, sofocaron el siniestro, sin embargo, localizaron a la mujer sin vida.

Así es, donde ella dormía, en lo que es una cama y un colchón. Aparentemente, nos manifiestan que no, era una persona con alguna discapacidad Sergio Figueroa, elementos de los Bomberos de Zapopan

Familiares de la mujer, que se dieron cita en el lugar, no podían creer lo que había sucedido. Paramédicos de Zapopan atendieron a una familiar que sufrió una crisis. Se reportó incluso que uno de los hijos de la víctima resultó con lesiones por inhalar el humo al tratar de ayudar a su madre a salir.

A uno, parece ser la hija de la persona calcinada, la que sufrió la crisis. No, no trasladamos a nadie, no se amerita nadie para traslado Saúl Jiménez, paramédico de la Cruz Verde

Las autoridades están investigando las causas del incendio, ya que hasta el momento se desconoce cómo fue que inició el siniestro.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: