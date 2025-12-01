Vinculan a Proceso al Comisario de Chiquilistlán, Jalisco, y a 4 Personas Más

El Comisario de Seguridad Pública de Chiquilistlán, en la región Sierra de Amula, Jalisco, Abiham ‘N’, detenido el 18 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto a cuatro personas más, fue vinculado a proceso.

Por lo anterior, las autoridades están investigando la red de delincuencia organizada encabezada por Abiham ‘N’.

Elementos de la FGR, Ejército Mexicano, Marina, así como agentes investigadores federales, detuvieron al grupo en Chiquilistlán, Ciudad Guzmán y Atemajac de Brizuela, la zona donde presuntamente operaba.

El pasado fin de semana, la FGR dio a conocer a través de un comunicado que Abiham ‘N’, José ‘N’, Hugo ‘N’, Edgar ‘N’ y Rafaela ‘N’, quedaron vinculados a proceso por delincuencia organizada en la modalidad de cometer delitos en contra de la salud.

4 de 20 policías de Chiquilistlán aprobaron las pruebas de control y confianza

A raíz de estos hechos, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que tomó el control de la seguridad en Chiquilistlán, ya que de los 20 policías de la corporación, solamente 4 de ellos tenían aprobadas las pruebas de control y confianza.

Se descartó que los cuatro detenidos, junto al comisario, fueran elementos en activo de otros municipios.

Mientras tanto, un juez ya les dictó seis meses de prisión preventiva y seis meses más para la investigación complementaria.

Juan Carlos Robles / N+

