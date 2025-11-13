Policías de Vialidad de Jalisco Sí Pueden Portar Armas como Medida de Seguridad Preventiva

Tras el asesinado de Libna y Gisela, oficiales de vialidad que fueron asesinadas a disparos el 11 de noviembre en El Salto, la Policía Vial de Jalisco confirmó que sigue vigente la portación de armas para sus elementos operativos como medida de seguridad preventiva en casos de agresiones o delitos.

Acerca de las revisiones de vehículos con vidrios polarizados, informaron que estas se realizan todos los días, por lo que no existen puntos estratégicos y horarios establecidos para llevarse a cabo.

¿Qué dice la ley sobre los cristales polarizados en vehículos?

De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco, el polarizado de los cristales de un automotor tienen limitaciones, en caso de evadirse, los conductores son susceptibles a sanciones económicas.

Datos de la Policía Vial indican que entre enero y octubre de 2025 sumaron más de 12 mil multas a dueños de coches que llevaban cristales polarizados, cuando en comparación con 2024, se aplicaron 7 mil 106 multas correspondientes al mismo periodo.

La revisión a vehículos con vidrios polarizados forma parte de la vigilancia ordinaria de la Policía Vial en todo el estado, fue en este punto del municipio de El Salto en donde las agentes Liba y Gisela realizaban estas diligencias.

Quienes cuentan con parabrisas, ventana y ventanillas con material adhesivo que disminuya la visibilidad del conductor, incluyendo unidades de transporte público, podrán ser acreedores a una multa que va de una a cinco veces el valor de la UMA que para este 2025 es de 113.14 pesos.

Ivonne Alcántar / N+

