Anuncian Descuentos de Hasta el 70% en el Pago de Refrendo y Multas en Jalisco

La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco informó que a partir del 17 de noviembre y hasta el 17 de diciembre se mantendrán descuentos en recargos por omisión del pago de refrendo de hasta un 70% si el pago es en línea, en caso de que el pago se realice de manera presencial, el descuento será del 60%.

Para aquellos que cuenta con fotoinfracciones también se aplicará un descuento del 60% de manera virtual, mientras que un 50% acudiendo a las recaudadoras.

Quien tenga vehículos que requieran el cambio de placas y no hayan acudido a la verificación en el mes que les correspondía, todavía tienen oportunidad de hacerlo.

Todo diciembre lo vamos a dedicar a recibir a aquellos vehículos que no atendieron en el calendario y es nuevamente abrirles esta invitación para poder ayudar Luis García Sotelo, Secretario de Hacienda Pública en Jalisco

¿También habrá oportunidad para cambiar las placas de las motocicletas?

Acerca de las motocicletas, se dio a conocer que a partir del 14 de noviembre, algunas tiendas departamentales tendrán su propio módulo para dotación de placas y tarjetas de circulación, con la intención de que al adquirir una nueva moto, ésta salga de la tienda cumpliendo con los debidos lineamientos de movilidad.

En donde en estas tiendas a partir del mes de noviembre se estarán pudiendo ya salir todas las motos que se vendan en estas tiendas, ya con placas, con la tarjeta de circulación Giovanna Vidal, Subsecretaria de Ingresos

Las autoridades invitaron a los contribuyentes a aprovechar estos descuentos y ponerse al corriente en esta recta final del 2025.

Jahir Bernardino / N+

