CEDHJ Abre Acta de Investigación por Asesinato de las Dos Policías Viales en El Salto

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación por el doble asesinato de las oficiales de policía vial, Gisela y Libna, ocurrido el 11 de noviembre en El Salto.

Noticia relacionada: Autoridades Investigan si Hubo Falla en Operativo Donde Fueron Asesinadas 2 Policías Viales

Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la CEDHJ, informó que trabajan en conjunto con las autoridades para analizar la situación y fijar una postura al respecto.

Estaremos empezando a solicitar información a la autoridad, vamos a ir viendo cómo ocurrieron las situaciones, se empezará a analizar por parte de la fiscal especializada para poder fijar una postura ya más específica en torno a las vulneraciones que se dieron principalmente a la pérdida de la vida Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la CEDHJ

Autoridades ampliaron líneas de investigación por el caso

Se examinará cómo las dos oficiales respondieron ante un posible error estratégico, según explicó Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco.

Se estará revisando todo el evento, las causas, la forma en que actuaron las policías, si hubo o no un descuido del entorno periférico. En razón de que todavía está en integración la carpeta y de ahí pudiera resultar indicios sobre si hubo una falla en la actuación de las compañeras Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco

Asimismo, se investiga si existe algún vínculo entre los grupos delictivos que operan en la zona de El Salto, donde fueron halladas sin vida las policías viales.

Las autoridades informaron que hasta el momento se han identificado tres posibles responsables del ataque que resultó en la muerte de Libna y Gisela, de los cuales uno sería el principal autor material del crimen; sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna detención.

Iliana Gutiérrez / N+

Historias recomendadas: