Autoridades Investigan si Hubo Falla en Operativo Donde Fueron Asesinadas 2 Policías Viales

Las autoridades ampliaron las líneas de investigación para el caso de Libna y Gisela, las policías de vialidad asesinadas en El Salto, Jalisco, el 11 de noviembre.

Noticia relacionada: Realizan Homenaje Póstumo a Libna y Gisela, Policías Viales Asesinadas en El Salto, Jalisco

Ahora se analizará la manera en que ambas oficiales actuaron ante un posible fallo estratégico, de acuerdo al Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada.

Se estará revisando todo el evento, las causas, la forma en que actuaron las policías, si hubo o no un descuido del entorno periférico. En razón de que todavía está en integración la carpeta y de ahí pudiera resultar indicios sobre si hubo una falla en la actuación de las compañeras Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco

Investigan si habría relación con grupos criminales de El Salto

También se está investigando si podría haber relación de los grupos criminales que operan en la zona de El Salto, donde fueron encontradas sin vida las policías viales.

Por la forma en que se llevó a cabo la agresión podemos hablar de otras posibilidades, no podemos descartar ninguna. Se investigan las actividades de ciertos grupos delictivos y si estuvieran relación con el evento Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Autoridades detallaron que hasta ahora hay tres presuntos responsables de la agresión que derivó en el asesinado de Libna y Gisela, de los cuales uno está identificado como principal autor material del crimen, sin embargo, ninguna persona ha sido detenida.

Moisés Hernández / N+

Historias recomendadas: