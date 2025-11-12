Emiten Alerta Ganadera en Aguascalientes por Casos de Gusano Barrenador en Jalisco

Debido a los casos de gusano barrenador en Jalisco, ganaderos de Aguascalientes emitieron una alerta. Además, se han llevado a cabo acciones preventivas como cercos sanitarios y desparasitaciones.

Lo anterior se dio a conocer tras la detección casos de gusano barrenador en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, zona colindante con el estado de Aguascalientes.

Tras ello, la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA) optó por emitir una alerta en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Gobierno del Estado.

Casi es inminente, pero esperemos contenerlo [...] el chiste es estar revisando todo el ganado. Ya hay corrales especializados donde se revisa el ganado que va llegando tal cual, debe venir revisado desde origen Juan Pablo Franco, Presidente de la UGRA

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta al ganado?

El gusano barrenador es una larva de mosca que deposita huevecillos en heridas abiertas del ganado; al desarrollarse, se alimentan de tejido vivo, lo que puede causar infecciones severas, pérdida de peso y, en casos extremos, la muerte del animal recién nacido. Los más afectados son los becerros.

Donde si afecta más es en los animales recién nacidos, eso es lo más grave y es donde debemos tener más cuidado, sobre todo, nacen en el potrero y entran en el ombligo Juan Pablo Franco, Presidente de la UGRA

Hace más de 30 años, según el líder de la Unión Ganadera, no se presentaba este gusano en México.

Asimismo, llama a los ganaderos a no ocultar posibles casos en Aguascalientes por temor a sanciones o clausuras de sus ranchos, al contrario, pide reportarlo a las autoridades sanitarias para evitar se expandan y ,sobre todo, tomar medidas preventivas.

