El Gobierno de México acordó con Estados Unidos de América (EUA), la implementación de plantas que nunca se han usado en el mundo, contra el gusano barrenador.

En conferencia de prensa mañanera, Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que se trata de unas plantas modulares, pequeñas y móviles, que serán probadas en el país, y que, en caso de funcionar, sería "una innovación que no ha existido en ningún lugar del planeta".

Nunca se han usado en el mundo, se van a probar (las plantas) en México a ver cómo funcionan, pero eso daría hasta 20 millones de moscas adicionales cada semana, si funciona, es una innovación, no ha existido en ningún lugar del planeta.

Avanzan acuerdos con Estados Unidos

El secretario Julio Berdegué destacó que se ha avanzado bastante con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, aún no hay fecha para que se abran las exportaciones.

No estamos en condiciones de anunciar una fecha en que se reabrirá la exportación, pero hay un avance significativo.

Indicó que la plaga del gusano barrenador lleva 11 meses en territorio nacional y que el 99.9% de los casos son en el sur-sureste del país, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur.

Erradicarlo, sacarlo del país, lo podremos hacer cuando tengamos los 100 millones de moscas adicionales.

