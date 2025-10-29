Este Fue el Acuerdo entre Gobierno y Agricultores para Levantar Bloqueos en Carreteras

Durante la mañanera de hoy, 29 de octubre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dieron a conocer que llegaron a un acuerdo con los agricultores, quienes han llevado a cabo bloqueos.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Gobierno de México, Julio Berdegué Sacristán, anunció que entre los gobiernos de los estados y la federación darán un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz para productores del Bajío. Asimismo, compartió que ampliarán el programa Cosechando Soberanía.

Por instrucción de la presidenta ampliaremos un programa llamado Cosechando Soberanía, un programa de crédito y seguros.

De igual forma, crearán el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, establecerán una mesa de diálogo para contemplar la compra con precios justos.

Cabe señalar que los liderazgos locales liberarán las carreteras con bloqueos.

En breve más información.

