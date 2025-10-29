Ebrard se Reúne con Autoridades Comerciales de EUA por Acuerdo entre Trump y Sheinbaum

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió hoy, 29 de octubre de 2025, con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Este encuentro se dio después de la llamada que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con su homólogo Donald Trump, quienes contemplaron seguir negociando para llegar a un acuerdo comercial.

Con Howard Lutnick, Secretario de Comercio de los Estados Unidos en la APEC . pic.twitter.com/bO2b9OVOOT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 29, 2025

Nota relacionada: Marcelo Ebrard Indica Que Hay un Avance de 90% en las Negociaciones Previas a Revisión del T-MEC.

Ebrard aborda negociaciones entre México y EUA

Esta reunión tuvo lugar en Gyeonju, Corea del Sur, donde México participa junto con 21 economías que, en conjunto, representan más del 60% del PIB mundial y la mitad del comercio global.

Durante la reunión, Ebrard y Greer revisaron los avances en las negociaciones entre México y Estados Unidos, enfocadas en fortalecer el intercambio comercial antes de la revisión del T-MEC prevista para 2026.

Además, el secretario Ebrard sostuvo encuentros con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos; Todd McClay, ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelandia; y Grace Fu, ministra de Sustentabilidad y Medio Ambiente de Singapur. Con cada uno, el funcionario destacó las oportunidades de inversión del Plan México, una estrategia que busca atraer capital extranjero.

Historias recomendadas:

FBPT