Marcelo Ebrard Indica Que Hay un Avance de 90% en las Negociaciones Previas a Revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se lleva un avance del 90% en las negociaciones previas a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Tenemos un avance alrededor del 90%, México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos, igual. Nuestro objetivo, la meta es que cuando inicie la revisión ya no estén en la mesa, les acabo de informar a las diputadas y diputados con más detalle de este proceso

Luego de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por dos horas y media, el secretario de Economía consideró que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá tendrá cambios, pero no sustanciales.

¿Qué preveo que va a suceder? Bueno, como ya estamos en ese proceso de consulta, lo que preveo es que vamos a ir a una revisión del tratado, y el tratado, les decía yo a las diputadas y diputados, pues seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales, sustanciales en cuanto al que modifique esto del tratado, sus contenidos principales

Señaló que además del T-MEC, se trabaja por aumentar las exportaciones mexicanas a otras regiones, y que se ha avanzado en negociaciones con otros países, como los que integran la Unión Europea, sobre los niveles arancelarios que imponen a los productos mexicanos, o las complejidades sanitarias que condicionan la exportación de productos agropecuarios.

Ebrard, representará a México en la APEC

También confirmó luego de la comparecencia ante los Diputados, que representará a México en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur, APEC, el 29 y 30 de octubre.

La semana que entra voy a estar en APEC, hay que viajar a Corea del Sur, allá van a ser las reuniones

La APEC está conformada por: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

