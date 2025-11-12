Realizan Homenaje Póstumo a Libna y Gisela, Policías Viales Asesinadas en El Salto, Jalisco

Las lágrimas, las flores y los aplausos fueron insuficientes para despedir a Libna y Gisela, las dos policías viales asesinadas en El Salto. Ambas volvieron por última vez a la Academia de la Policía de Jalisco, el lugar donde se formaron para servir a la ciudadanía.

En medio del dolor y los recuerdos, familiares, compañeros y mandos policiales se reunieron para rendirles un homenaje póstumo. Entre lágrimas y gestos de respeto, se guardó un minuto de aplausos en honor a las agentes caídas por cumplir con su deber.

Además, también se contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como mandos de diferentes corporaciones.

El pesar se arrastraba desde la madrugada, cuando los féretros salieron de la capilla de velación rumbo a la misa.

Ay, buena nieta, yo la llevé a bautizar también, buena mamá, alegre, muy alegre. Le gustaba su trabajo, ya tenía una niña por la que tenía que trabajar Abuela de Gisela, quien recordó a su nieta entre sollozos

¿Qué se sabe del caso?

Ambas agentes de la Policía Vial fueron asesinadas a balazos en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto. El titular de la Secretaría de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández, informó que se han identificado tres puntos dentro del área donde ocurrió la agresión, en los cuales se localizaron indicios relevantes relacionados con el ataque.

El funcionario señaló que aún es prematuro definir con precisión cómo sucedieron los hechos, aunque se sospecha la intervención de al menos cuatro personas, presuntamente vinculadas con un grupo criminal que opera en la zona.

Las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y revisan los sistemas GPS de la unidad en la que se trasladaban las oficiales. Asimismo, fueron asegurados dos vehículos que podrían estar relacionados con el crimen.

Hasta ahora no se ha determinado si las policías fueron agredidas con sus propias armas de cargo. Por su parte, la Comisaría de la Policía Vial expresó sus condolencias por el asesinato de las dos agentes mediante un comunicado oficial.

