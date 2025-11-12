Familiares, Amigos y Compañeros, Despiden a Policías Viales Asesinadas en El Salto

La tristeza, la indignación y el dolor se hicieron presentes la madrugada de este miércoles en una funeraria de Tonalá, donde familiares, amigos y compañeros despidieron a Libna Mata Villegas, de 40 años, y a Gisela Ceballos Quezada, de 28, las dos policías viales asesinadas durante un ataque armado ocurrido en el municipio de El Salto.

Patrullas de la Policía Vial formaron una valla

Poco después de las 11 de la noche, los cuerpos de las oficiales arribaron a las capillas de velación ubicadas sobre la avenida Río Nilo, en la colonia Infonavit del mismo nombre. Afuera, patrullas de la Policía Vial formaban una valla simbólica mientras los asistentes dejaban ofrendas florales y mensajes de cariño. En el ambiente se respiraba consternación: compañeros de uniforme, mandos policiales y familiares se abrazaban intentando encontrar consuelo ante la pérdida.

El ataque que cobró la vida de Libna y Gisela ha generado preocupación entre la corporación, pues hasta el momento no hay detenidos ni se ha informado sobre el posible móvil del crimen. Las dos agentes fueron asesinadas mientras cumplían con su deber en la colonia San Juan de El Salto, una agresión que, según autoridades, fue directa.

Aunque no se ha confirmado un homenaje póstumo oficial, sus compañeros ya preparan una despedida simbólica. Entre lágrimas, todos coincidieron en un mismo deseo: que la muerte de Libna y Gisela no quede impune y que la justicia llegue pronto para honrar su memoria.

Abraham Flores / N+

