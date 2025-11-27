Guadalajara Buscará Romper Récord Guinness Durante el Mundial de Futbol 2026; En Esto Consiste

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, estuvo presente durante la mañanera de este jueves 27 de noviembre, donde brindó detalles de las actividades que se tienen previstas en Guadalajara por el Mundial de Futbol 2026. En N+, te damos todos los detalles.

De acuerdo con Pablo Lemus, Guadalajara tendrá dos conciertos gratuitos y buscará romper un Récord Guinness durante este evento futbolero que reunirá a millones de personas en todo el mundo.

¿Qué conciertos habrá en Guadalajara por el Mundial de Futbol 2026?

Los conciertos que se llevarán a cabo en Guadalajara por el Mundial de Futbol 2026 tendrán como sede la Minerva, y estos, serán completamente gratuitos. Los artistas invitados son los siguientes:

Maná

Alejandro Fernández

Al momento se desconoce en qué fecha se presentarán, sin embargo, recuerda que serán gratis y no requerirás de un pago previo para acceder a estos eventos.

Guadalajara buscará romper un Récord Guinness

Sin embargo, eso no es todo, pues el Gobernador de Jalisco afirmó que la Perla Tapatía buscará romper un Récord Guinness que consistirá en que miles de niños se pasen un balón de futbol desde el Estadio Jalisco hasta el Estadio de las Chivas.

Asimismo, señaló que se prevé la visita de 3 millones de personas durante los 39 días que dura el Mundial de Futbol 2026, por lo cual, se contará con canchas de última generación y con una red gratuita de internet.

