Hombre Retrasa Vuelos Tras Ingresar a Pista en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, lograron neutralizar y contener a una persona ajena al recinto que ingresó a la pista y se colocó junto a una aeronave. El hecho ocurrió este 25 de noviembre, aproximadamente a las 08:15 de la mañana.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el equipo de seguridad detectó al hombre y evitó que interrumpiera la operación aeroportuaria. Sin embargo, derivado de este hecho, se detuvieron momentáneamente los aterrizajes y despegues.

El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) de la terminal aérea fue notificado para reforzar la seguridad. La aeronave en pista recibió el apoyo mecánico correspondiente para confirmar que el equipo se encontraba en perfectas condiciones GAP

¿Qué pasó con el hombre que ingresó a la pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara?

El sujeto, de acuerdo con autoridades, fue puesto a disposición de la Guardia Nacional y actualmente está bajo el resguardo del Ministerio Público.

Asimismo, se investiga por qué ingresó al área restringida para determinar su situación legal. Cabe mencionar que debido al hecho, un vuelo con destino a Acapulco y otras seis operaciones fueron retrasadas durante su salida.

Actualmente el Aeropuerto de Guadalajara se encuentra operando con normalidad. GAP recomienda a los pasajeros estar en contacto con su aerolínea para conocer el estado de su itinerario GAP

Las Noticias N+

Historias recomendadas: