Riña en Partido de Futbol en El Salto Termina con 2 Heridos; Meten Arma de Fuego a la Cancha

En una cancha de futbol en el municipio de El Salto, Jalisco, se registró una riña entre jugadores del Atlante y Potros, durante un partido de liga local.

Los hechos ocurrieron en una cancha de un club ubicado en las calles Muralla y Del Parque, en la cabecera municipal, cuando una presunta expulsión encendió los ánimos entre los jugadores y se desató una pelea dentro del terreno de juego.

En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo un jugador del equipo Atlante, quien se encontraba en las gradas, ingresa a la cancha por debajo de la malla perimetral durante la trifulca.

En el mismo video se aprecia que un hombre de short azul y camisa negra, identificado por la Policía Municipal como exfutbolista profesional, le entrega un arma de fuego al jugador.

El usuario intenta cortar cartucho para presuntamente amenazar a los jugadores contrarios, sin lograrlo, lo que provocó que varias personas corrieran para resguardarse.

¡Uno trae pistola, trae pistola! Asistente que grabó uno de los videos difundidos en redes sociales

Dos personas resultaron lesionadas durante la riña

Tras el incidente, dos personas resultaron lesionadas: una por golpes y otra por una agresión con una botella, quienes requirieron atención médica.

Como medida preventiva, el ayuntamiento de El Salto clausuró el campo del club y vetó a la liga mientras se amplía la investigación.

En un recorrido realizado por el lugar, se constató que las canchas permanecen cerradas y se cancelaron los partidos programados. Personas que acudieron al sitio manifestaron que muchas familias no se enteraron de la clausura hasta horas más tarde, cuando ya se encontraban en la zona.

De acuerdo con la Policía Municipal de El Salto informó que las personas involucradas en la riña cuentan con antecedentes de comportamiento agresivo en dicho club y en otros municipios.

Hasta el momento, autoridades mantienen la búsqueda tanto de este exfutbolista como del jugador número que intentó accionar el arma.

Iliana Gutiérrez / N+

