Auto Tumba a Motociclista y se lo Lleva en el Cofre por más de 2 Kilómetros en Guadalajara

Un motociclista que iba circulando sobre la Av. Lázaro Cárdenas, sufrió una caída después de que un automóvil invadió su carril, por lo que el sujeto se colocó delante del vehículo, pero éste aceleró su marcha, haciendo que el motociclista se estampara contra el cofre y se lo llevara así por más de dos kilómetros.

Los hechos ocurrieron este 20 de noviembre, cuando Carlos se dirigía a trabajar como todas las mañanas, pero a la altura de Mariano Otero, fue impactado por otro vehículo que se metió a su carril.

Carlos terminó en el suelo, y cuando se levantó, rápidamente se puso frente al vehículo que lo chocó, presumiblemente para que se disculpara por lo que hizo, pero el conductor del coche, en lugar de bajarse para auxiliarlo, aceleró su marcha.

Para evitar ser golpeado de manera brutal, Carlo brincó, pero quedó sobre el cofre del carro.

Me paro, me le pongo de frente y me avienta el carro encima, y a que me lo pasara por encima le brinqué al cofre, y me arrastró. Es kilómetro o kilómetro y medio. Sí, y la gente veía y no se paraba, ni nada Carlos, quien se salvó de milagro tras ser embestido por un carro

El hombre que iba al volante no detuvo su marcha, tomó Mariano Otero con rumbo a la glorieta de Las y Los Desaparecidos.

El motociclista sufrió una lesión en el hombro

Una cuadra antes de llegar, Carlos finalmente cayó, y antes de continuar su marcha, el conductor del vehículo arrancó nuevamente y lo atropelló, causándole una lesión en el hombro.

En este punto, Carlos fue revisado por paramédico de la Cruz Verde, ya que presentaba varios golpes, aunque ninguno de ellos presentaba un riesgo para su vida. El casco que llevaba fue de gran ayuda para no haber sufrido una tragedia.

Ya me revisaron, me descartaron alguna fractura de tobillo, lo único que me dijeron es que posiblemente tenga un esguince de tobillo. Voy a proceder legalmente, no tanto por lo económico, sino porque puso mi vida en riesgo Carlos, quien se salvó de milagro tras ser embestido por un carro

Del conductor del coche, Carlos sólo recordó que el carro era color rojo, y aseguró que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco, por lo que espera que las cámaras del C5 hayan logrado captar el momento de la agresión para poder dar con el responsable.

Juan Pablo Ortega / N+

