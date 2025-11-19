Conductor de Plataforma en Aguascalientes Lleva 9 meses Desaparecido Tras Viaje a Jalisco

Tras 9 meses desaparecido, continúa la búsqueda de Omar Alvirde Arroyo, un conductor de plataforma en Aguascalientes que salió a realizar un viaje a Jalisco y nunca regresó.

Durante una manifestación realizada el 15 de noviembre, el señor Óscar, padre de Omar, exigió a las autoridades respuestas sobre la desaparición del conductor, pues para él han sido meses llenos de angustia e incertidumbre; sobre todo, de tristeza al no saber nada de quien dice era un buen amigo e hijo.

Todo mundo lo estimaba, lo estima, no es justo. Óscar Alvirde, padre de Omar

¿Qué se sabe hasta el momento de la desaparición de Omar Alvirde?

Omar salió de casa el 10 de febrero, esto para recoger a un pasajero que llevaría a Ojuelos, Jalisco. Sin embargo, desde entonces no saben nada de su paradero y el auto que rentaba para trabajar tampoco aparece.

Hacia el lado de Ojuelos, desde ahí fue el último mensaje que nos mandó por WhatsApp. Ya desde ese día, a mediodía, ya no supimos de él Óscar Alvirde, padre de Omar

Su padre asegura que el último punto que marcó su GPS fue en Jalisco, no obstante, las investigaciones han avanzado y muy probablemente también estuvo en Zacatecas, pero señala, que ninguna de las tres fiscalías le ha dado respuestas concretas.

Aquí en Aguascalientes que como fue en Jalisco nada pueden hacer y en Zacatecas, que lo están investigando porque parece ser que fue en Zacatecas la última ubicación Óscar Alvirde, padre de Omar

Señas particulares para la identificación de Omar Alvirde

Omar mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión media, tiene cabello chino y color negro, ojos pequeños, redondos y oscuros, boca pequeña; es de tez morena clara, frente amplia, nariz pequeña y cejas delgadas. Como señas particulares cuenta con tatuajes en piernas, brazos y espalda.

Ante cualquier información de su paradero, se pide reportarlo al 449 478 28 00 extensión 8038 y 8040 o acudir directamente a las instalaciones de la Fiscalía de Aguascalientes.

