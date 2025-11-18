Guardia de Seguridad en Bicicleta Sufre Ataque Epiléptico y Casi es Atropellado en Guadalajara

Un guardia de seguridad que se trasladaba en bicicleta estuvo a punto de morir después de que sufrió un ataque epiléptico sobre la calzada Independencia Sur, casi a su cruce con Francisco I Madero, en el municipio de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron este 18 de noviembre, cuando el guardia de seguridad cayó al borde de la banqueta mientras circulaba en su bicicleta.

Como el cuerpo del hombre estaba convulsionando a tan sólo unos metros del paso vehicular, una mujer que pasaba en bici, descendió de ella para auxiliar al guardia y evitar que fuera atropellado.

Una vez que la mujer llamó al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron hasta la zona para valorar al hombre, ya que presentaba diversos raspones en el rostro, brazos y piernas.

¿Cómo se encuentra el guardia de seguridad tras el accidente?

El hombre fue estabilizado a tiempo y no requirió que lo trasladaran a un puesto de socorros.

Una contusión en la parte frontal únicamente, se le toman los signos vitales, no presenta algo de relevancia, se le dan únicamente recomendaciones. Sus familiares ya están por arribar para que se lo lleven Osverio Zamorano, paramédico de la Cruz Roja

La bicicleta en la que el sujeto de 45 años viajaba, quedó totalmente destruida. Al ser entrevistado, no refirió si tenía pocos minutos de haber terminado su jornada laboral o si apenas se dirigía al trabajo.

Los paramédicos corroboraron que el hombre ya padecía epilepsia desde hace años, además de otras complicaciones de salud. Cabe señalar que la mujer permaneció con él en todo momento.

