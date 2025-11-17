Hombre Muere Mientras Trabajaba en el Mercado de Abastos en Guadalajara
La víctima cayó de una altura de cuatro metros mientras trabajaba en una bodega ubicada en la calle 5, en el Mercado de Abastos
Un hombre de 35 años falleció mientras trabajaba en una bodega del Mercado de Abastos, en Guadalajara. El accidente ocurrió sobre la calle 5, al cruce de la avenida Mandarina.
¿Cómo murió el trabajador en el Mercado de Abastos?
De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando el joven almacenaba limón y jitomate en una bodega de refrigeración y al intentar mover una tarima, cayó de una altura de aproximadamente cuatro metros.
Policías de Guadalajara acudieron al sitio donde ocurrió el fatal accidente y confirmaron el deceso del hombre. Además, los trabajos de almacenamiento de limón y jitomate se cancelaron, por lo que la mercancía tuvo que esperar varias horas en los pasillos del Mercado de Abastos para poder ser almacenada en la bodega de refrigeración.
También se precisó que el joven que murió no era trabajador directo del comercio o del vehículo de carga, sino que se trató de una persona que, como muchas otras, acudía al Mercado de Abastos para ganarse el pan de cada día descargando diferentes productos que llegan a la zona de comercialización.
