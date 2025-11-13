Mujer Pierde el Control de su Auto y Empuja a Niño de 7 Años en Guadalajara

Un niño de siete años se salvó de milagro, pues fue empujado por un auto en la calle Canaán, al cruce con Presa Laurel, en Guadalajara. El accidente ocurrió porque una mujer perdió el control de su vehículo.

De acuerdo con autoridades, la responsable del incidente dio un volantazo y se estrelló contra un árbol y la fachada de una casa; justo en ese momento, el pequeño estaba en la banqueta, arriba de una bicicleta.

Vecinos vandalizan el vehículo de la mujer

Al ver la magnitud del accidente y al observar al niño en el suelo, la mujer de aproximadamente 35 años se refugió en una casa, pues tenía miedo de ser linchada por los vecinos de la colonia San Joaquín.

Mientras que los testigos pensaron que quería evadir su responsabilidad, y por ello, vandalizaron parte del auto y hasta le quitaron una de las placas.

Al final, el niño fue llevado a un puesto de socorros con algunos golpes en la cabeza. Los paramédicos catalogaron su estado de salud como fuera de peligro.

