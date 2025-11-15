Matan a Hombre a Balazos Afuera de su Casa en Guadalajara; un Vecino Resultó Herido

En la colonia Insurgentes, en Guadalajara, fue asesinado un hombre a balazos. Un vecino que caminaba por la zona resultó herido de manera colateral.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Jorge del Moral y Vicente Loreto. El fallecido, un hombre de entre 40 y 45 años, apenas había salido de su vivienda cuando fue atacado a tiros. Su muerte fue instantánea, ya que recibió varios impactos de bala de grueso calibre. En la escena del crimen se localizaron 10 casquillos percutidos.

Mientras que a unos metros de distancia, un hombre de 50 años aproximadamente, resultó herido de manera colateral. Recibió dos impactos de bala.

¿Qué se sabe de los responsables de este homicidio en Guadalajara?

Sobre los causantes hay dos versiones, mismas que fueron narradas por testigos a la Policía de Guadalajara. Una de ellas, contaba por un familiar del ahora fallecido, explica que la víctima fue atacada por los delincuentes al salir de su hogar.

Al asomarse lo ven a un par de casas de su domicilio, ya en el suelo. De los agresores tenemos dos versiones: una, que venían dos sujetos pie tierra y se van corriendo; de la otra, testigos nos mencionan que vieron un vehículo y una motocicleta a alta velocidad que presuntamente estarían relacionados con los hechos Comandante de la Policía de Guadalajara

La Fiscalía de Jalisco ya investiga lo ocurrido. De manera extraoficial, se supo que el fallecido contaba con dos órdenes de aprehensión por diferentes delitos.

