Choque Frontal en la Autopista Tepic-Puerto Vallarta Deja 6 Muertos y 7 Heridos

Seis personas fallecieron y siete resultaron heridas durante un choque frontal ocurrido el sábado 15 de noviembre en el kilómetro 123+900, en la autopista Tepic-Puerto Vallarta, a la altura de Sayulita, Bahía de Banderas.

El accidente involucró una camioneta tipo pick-up blanca y una unidad SUV negra. Presuntamente, el choque fue producido por el exceso de velocidad.

¿Qué se sabe de las personas fallecidas durante el accidente?

Las víctimas mortales murieron en el lugar, de acuerdo con autoridades. Además, han mencionado que fueron identificadas como Benita, de 81 años, pasajera de la camioneta pick-up; el conductor de la SUV, de aproximadamente 35 o 40 años, una mujer copiloto de entre 55 a 60; otra femenina que iba en la parte trasera, de aproximadamente 25 años, una mujer de 35 a 40, hallada en la maleza y un menor de entre 1 a 3 años.

Dos cuerpos tuvieron que ser recuperados del vehículo con herramientas hidráulicas. Mientras que los siete heridos, todos ocupantes de la camioneta pick-up, fueron atendidos y trasladados por equipos de emergencia.

¿Quiénes son los heridos?

Las personas que resultaron lesionadas tras el accidente son las siguientes:

Sinaí - 23 años

Alfonso - 25 años

Kayla - 11 años

Zoé - 1 año

Karen - 20 años

Mia Rachel - 18 años

John Ismael - 1 año 6 meses

La Agencia de Investigación de la Fiscalía General de Nayarit está a cargo de las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

