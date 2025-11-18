¿Cuándo Cae el Próximo Pago de la Pensión Bienestar para Mujeres de 60 a 64 Años en Jalisco?

Mujeres de 60 a 64 años que realizaron el trámite de la Pensión del Bienestar en agosto y ya recibieron su tarjeta en octubre, este mes de noviembre recibirán el primer pago.

Noticia relacionada: Calendario de Pago de Pensiones del Bienestar Noviembre-Diciembre 2025 en Jalisco

¿Cuándo caerá el pago de la Pensión Bienestar?

A partir de este 18 de noviembre inicia el primer pago, y el monto del apoyo es de tres mil pesos bimestrales. El depósito se hará de este martes al 21 de noviembre, y será de acuerdo a la primera letra del apellido de la beneficiaria:

18 de noviembre: A, B, C y D

19 de noviembre: E, F, G, H, I, J y K

20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P y Q

21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y y Z

Una vez realizado el depósito, las beneficiarias podrán disponer el dinero inmediatamente, ya sea por cajero automático del Banco del Bienestar o mediante establecimientos que acepten la tarjeta.

¿Hay retenciones de pagos en el programa Bienestar?

Sin embargo, recientemente han existido reportes por parte de beneficiarias que en los bancos comerciales han tenido inconvenientes con retenciones de pagos.

Apenas es la primera vez, ya llevo como una hora aquí, que estamos felices José María Mora, beneficiado del programa del Bienestar

Ya tengo cuatro ocasiones en que me han estado dando la pensión y muy bien, desgraciadamente los chips fallan y no podemos cobrar en otro lado Rosario, beneficiada del programa del Bienestar

Asimismo, jóvenes también han reportado afectaciones con sus becas.

Fui a reportarlo a un Banco Bienestar y me dijeron que íbamos a hacer el reporte de robo, lo que hicimos, me dijeron que bloqueara la tarjeta, la bloqueé y me dijeron que con el contrato podía cobrar mi dinero. Espero que ahorita que lo vaya a cobrar ahí esté igual, se supone que desde marzo no he cobrado Tania Zamora, beneficiada con el programa de la beca

Ante esto, beneficiarios hacen el llamado a las autoridades para agilizar la atención en las sucursales, pero también a solucionar el problema de los bancos comerciales para tener la opción de cobro en otros lados y no hacer filas largas.

Edith de León / N+

Historias recomendadas: