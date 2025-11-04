Inicio Guadalajara Calendario de Pago de Pensiones del Bienestar Noviembre-Diciembre 2025 en Jalisco

Calendario de Pago de Pensiones del Bienestar Noviembre-Diciembre 2025 en Jalisco

Del 3 al 27 de noviembre se realizará la dispersión del pago del bimestre noviembre-diciembre para adultos mayores, mujeres bienestar, personas con discapacidad y más beneficiarios

Calendario de pago de Pensiones del Bienestar en Jalisco. Foto: N+

Calendario de pago de Pensiones del Bienestar en Jalisco. Foto: N+

Autoridades de los Programas del Bienestar informaron que esta semana inició la dispersión del último depósito del año, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Los pagos aplican para beneficiarios de los programas Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

La dispersión de recursos se realizará del 3 al 27 de noviembre, siguiendo un orden alfabético según la primera letra del apellido paterno.

Calendario Noviembre-Diciembre 2025

  • Lunes 3: letra A
  • Martes 4: letra B
  • Miércoles 5 y jueves 6: letra C
  • Viernes 7: letras D, E, F
  • Lunes 10 y martes 11: letra G
  • Miércoles 12: letras H, I, J, K
  • Jueves 13: letra L
  • Viernes 14 y martes 18: letra M
  • Miércoles 19: letras N, Ñ, O
  • Jueves 20: letras P, Q
  • Viernes 21 y lunes 24: letra R
  • Martes 25: letra S
  • Miércoles 26: letras T, U, V
  • Jueves 27: letras W, X, Y, Z

Recomendaciones y números de atención 

Las autoridades exhortan a los beneficiarios a verificar su saldo antes de acudir a los módulos para evitar aglomeraciones. El saldo puede consultarse a través del número 800 900 2000 o mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

En Jalisco, actualmente 1 millón 881 mil 435 personas forman parte de los diferentes programas federales, de las cuales más de 800 mil son adultos mayores.

Edith Díaz de León / N+
