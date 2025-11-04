Calendario de Pago de Pensiones del Bienestar Noviembre-Diciembre 2025 en Jalisco

Autoridades de los Programas del Bienestar informaron que esta semana inició la dispersión del último depósito del año, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Los pagos aplican para beneficiarios de los programas Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

La dispersión de recursos se realizará del 3 al 27 de noviembre, siguiendo un orden alfabético según la primera letra del apellido paterno.

Calendario Noviembre-Diciembre 2025

Lunes 3: letra A

Martes 4: letra B

Miércoles 5 y jueves 6: letra C

Viernes 7: letras D, E, F

Lunes 10 y martes 11: letra G

Miércoles 12: letras H, I, J, K

Jueves 13: letra L

Viernes 14 y martes 18: letra M

Miércoles 19: letras N, Ñ, O

Jueves 20: letras P, Q

Viernes 21 y lunes 24: letra R

Martes 25: letra S

Miércoles 26: letras T, U, V

Jueves 27: letras W, X, Y, Z

Recomendaciones y números de atención

Las autoridades exhortan a los beneficiarios a verificar su saldo antes de acudir a los módulos para evitar aglomeraciones. El saldo puede consultarse a través del número 800 900 2000 o mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

En Jalisco, actualmente 1 millón 881 mil 435 personas forman parte de los diferentes programas federales, de las cuales más de 800 mil son adultos mayores.

Edith Díaz de León / N+

