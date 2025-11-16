Hombre Intenta Huir Tras Atropellar a un Niño en Tlajomulco; Vecinos lo Golpean y Queman su Auto

Un hombre fue brutalmente golpeado por vecinos del fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco, después de tratar de huir al atropellar a un menor de 11 años.

Según vecinos, el sujeto circulaba en un auto sedán bajo los influjos de alguna droga, por lo que atropelló a un niño de 11 años entre las calles Ciruelo y Boulevard Paseos del Valle. Pero eso no es todo, ya que los residentes relataron que trató de pasar nuevamente por encima del menor cuando echó el auto en reversa.

Al percatarse de lo sucedido, las personas que estaban cerca atraparon al hombre que intentó escapar y le propinaron una golpiza; policías municipales llegaron para ponerlo en resguardo. Posteriormente, testigos voltearon el vehículo y lo incendiaron ante la mirada de los uniformados.

¿Cómo se encuentra el menor atropellado?

El menor herido fue trasladado hasta el Hospital Civil Nuevo, al área de Pediatría, donde comenzaron a atenderlo por una lesión en la pierna derecha. Fue reportado estable.

Al final, el causante del atropellamiento, quien es vecino de la zona, fue entregado a un agente del Ministerio Público para que se abra en su contra una carpeta de investigación.

