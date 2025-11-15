Localizan Vehículos Incendiados en Diferentes Puntos de Tlaquepaque; Esto se Sabe

La Fiscalía del Estado de Jalisco se encuentra investigando el incendio de tres vehículos en diferentes puntos y a distintas horas, en Tlaquepaque.

El primero de los casos ocurrió sobre la autopista a Zapotlanejo, a la altura de la calle Unicornio, muy cerca de la Central de Autobuses. Al arribo de las autoridades, el automotor se encontraba solo en los carriles centrales.

Nos encontramos un vehículo completamente propagado. En la primera versión llegó un reporte donde mencionan que se encontraba una persona en el interior, ya haciendo la sofocación, es negativo; no tenemos algún lesionado Enrique Mederos, Director de Bomberos Tlaquepaque

Una de las unidades calcinadas tenía impactos de bala

Más tarde, se reportó otro vehículo en llamas en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Libertad, en la colonia Solidaridad. Este contaba con dos disparos en la carrocería; tampoco había personas en el interior. Yacía totalmente abandonado.

El último de los hechos tuvo lugar en el cruce de Río Tizapán y Río Verde, en El Vergel, donde un auto estacionado comenzó a incendiarse aparentemente por un cortocircuito.Los propietarios señalaron a las autoridades que horas antes habían instalado un sonido, se encontraban dormidos cuando empezaron las llamas.

De los dos primeros casos, la Fiscalía del Estado de Jalisco investiga si los incendios fueron provocados.

Juan Pablo Ortega / N+

