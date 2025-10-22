Colectivo Localiza Auto Incendiado, Ropa Táctica y Casquillos en El Sásabe, en Sonora

Integrantes del colectivo Buscadoras de Altar, Sonora realizaron una jornada de búsqueda en el área de El Sásabe, en el municipio de Sáric, donde localizaron un vehículo incendiado, ropa táctica y casquillos percutidos, en una región considerada de alto riesgo por la presencia de grupos criminales.

Las rastreadoras informaron que la búsqueda se llevó a cabo sin acompañamiento de autoridades, aunque contaban con reportes anónimos que señalaban la posible existencia de restos humanos en el lugar.

Durante el primer día de recorrido no se localizaron cuerpos ni osamentas, pero sí se encontraron prendas de vestir, calzado y equipo táctico, así como indicios balísticos de armas de grueso calibre.

Encuentran camioneta abandonada tras jornadas de rastreos en Sáric

En medio del desierto, el colectivo también halló una camioneta completamente incendiada y abandonada, lo que reforzó la sospecha de que el sitio podría haber sido escenario de un hecho violento.

Las Buscadoras de Altar anunciaron que continuarán las jornadas de rastreo en distintos puntos del municipio, con el objetivo de descartar zonas y ubicar posibles sitios de inhumación clandestina.

