Mueren Tío y Sobrino Tras Ser Atropellados en Zapopan por Automovilista; Iban a Clases de Karate

Un hombre que pedaleaba una bicicleta para llevar a su sobrino de 11 años a clases de karate, falleció junto con el menor tras ser embestidos por una camioneta color plata sobre la avenida Santa Margarita, en Zapopan.

Noticia relacionada: Choque Frontal en la Autopista Tepic-Puerto Vallarta Deja 6 Muertos y 7 Heridos

El fatal accidente ocurrió al cruce de la calle Santa Mónica, en el municipio antes mencionado. Es ahí donde el hombre de 49 años y su sobrino, de 11, quedaron tendidos sobre la vía pública al ser arrollados por un joven.

Iban cruzando en la esquina, en el paso de cebra, pero venía una camioneta plateada a toda velocidad [...] era un chavo, un adolescente y se los trajo como media cuadra arrastrando Testigo del accidente

La bicicleta en la que se transportaban quedó a un costado del menor, mientras que el responsable salió corriendo, pero fue detenido por las autoridades.

Venía una patrulla y agarraron a el chavo que venía conduciendo [...] Sí, se escuchó hasta a una cuadra los gritos del chavo al darse cuenta de lo que había ocasionado Testigo del accidente

¿Qué pasó con el responsable de este accidente en Zapopan?

Policías municipales confirmaron que el joven que conducía la camioneta, de 18 años, fue retenido y presentado ante el Ministerio Público, quien habrá de resolver su situación legal.

Cabe mencionar, que con la muerte del adulto y el menor, la cifra de ciclistas muertos aumenta a 13 víctimas en lo que va de este 2025.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: