Identifican a Dos Presuntos Responsables del Asesinato de las Policías Viales en El Salto

Dos de los tres presuntos responsables del asesinato de las agentes viales Libna y Gisela, ocurrido en el municipio de El Salto, ya fueron identificados por las autoridades estatales.

Los hechos se registraron el pasado martes 11 de noviembre, cuando los cuerpos de ambas servidoras públicas fueron localizados sin vida dentro de su propia unidad oficial.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, informó que ya se emitieron órdenes de aprehensión en contra de los sospechosos y que actualmente se mantiene un operativo de búsqueda.

Dichos operativos se han desplegado en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se tienen referencias sobre la posible presencia de los implicados.

Señalan a cuatro sujetos que estaban al interior del vehículo con vidrios polarizados

De acuerdo con información oficial, las agentes realizaban diligencias a un vehículo negro que circulaba con vidrios polarizados. De esta unidad descendieron cuatro sujetos que presuntamente las amagaron y privaron de la libertad durante varios minutos.

Posteriormente, las agresoras fueron asesinadas a balazos dentro de su patrulla, la cual fue abandonada en la misma zona.

Las autoridades señalaron que continúan los trabajos de coordinación interinstitucional para dar con el paradero de los responsables.

Yunuen Mora / N+

