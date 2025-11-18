Tres Hombres de Guadalajara Terminan Intoxicados en Aguascalientes Durante Visita por Torneo

En Aguascalientes, tres visitantes por el Torneo de la Amistad resultaron intoxicados en una casa de alquiler. Uno de ellos tuvo que ser intubado.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 07:00 de la mañana del lunes 17 de noviembre, cuando se reportó que tres personas estaban inconscientes en un edificio ubicado en la comunidad de Coyotes.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, así como Policías Estatales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a las víctimas.

¿Qué se sabe de las tres personas intoxicadas en Aguascalientes?

Los hombres que resultaron intoxicados, todos originarios de la ciudad de Guadalajara, fueron identificados como Ángel, de 23 años, Alejandro, de 44 años y Salvador, de 42.

Los tres fueron trasladados en código rojo, este último, incluso fue intubado ante las complicaciones que presentaba para respirar. Hasta el momento, se desconocen las causas de la intoxicación, pero ya se investiga.

