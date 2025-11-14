Bache Sobre la Carretera 71, en Aguascalientes, Provoca Fatal Accidente y Mueren 2 Hermanos

En Aguascalientes, un fatal accidente cobró la vida de dos hermanos sobre la carretera 71. El hecho, presuntamente, ocurrió debido a un bache.

Noticia relacionada: Muere Conductor al Chocar Contra Muros de Concreto en Carretera a Zacatecas

El accidente se registró a la altura de la comunidad de San Jacinto, en Rincón de Romos. Según autoridades de Protección Civil de aquel municipio, un vehículo gris, en el que viajaban dos hermanos identificados como Ana Consuelo, de aproximadamente 25 años e Ivan, de 30, pasó por un gran bache que provocó que perdieran el control del auto.

Ambos hermanos venían de Estados Unidos a una fiesta familiar, sin imaginar, que sus vidas terminarían sobre la carretera.

¿Hubo más heridos por el accidente en la carretera 71?

El auto de Ana Consuelo e Iván terminó impactado contra una combi de pasajeros. Los tripulantes del vehículo y el chofer, en total nueve personas, resultaron lesionadas.

Todos fueron llevados a un hospital y, de acuerdo con autoridades, hay algunas personas reportadas con gravedad. Elementos ministeriales ya investigan lo ocurrido.

Las Noticias N+

Historias recomendadas:



