Trabajadores del Poder Judicial Terminan Presuntamente Intoxicados en Xalapa, Veracruz

Durante la mañana de este viernes 14 de noviembre, se registró la movilización de cuerpos de emergencia en las instalaciones del Poder Judicial de la ciudad de Xalapa, debido a que se reportó la presunta intoxicación de trabajadores de dicha institución.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres empleados del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de la ciudad de Xalapa fueron los que presuntamente resultaron intoxicados dentro del edificio B de la Ciudad Judicial, lugar donde se realizó una fumigación.

Los tres trabajadores que manifestaron molestias fueron atendidos en el lugar de los hechos por paramédicos del grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tras presentar síntomas de una presunta intoxicación mientras se encontraban realizando sus labores.

Se reportó que no fue necesario el traslado a un hospital de los empleados que presentaron malestares, ya que fueron atendidos en el lugar y posteriormente, se determinó que serían enviados a sus casas para mantener reposo mientras se revisa la situación del inmueble.

Alumno de secundaria termina intoxicado al interior de plantel en Orizaba

La tarde del pasado miércoles 13 de noviembre, en la ciudad de Orizaba, grupos de auxilio fueron alertados a través de un llamado al número de emergencias 911, ya que se reportó un presunto caso de intoxicación dentro de una institución educativa de dicha ciudad de la zona montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un estudiante menor de edad, del turno vespertino de la Escuela Secundaria General “Margarita Maza de Juárez”, de la ciudad de Orizaba habría presentado síntomas de presunta intoxicación por sustancias ilícitas dentro de la institución educativa.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Orizaba, arribaron hasta la institución educativa y brindaron los primeros auxilios al menor, para posteriormente, trasladarlo a un hospital de la región, realizar su valoración médica y brindarle la atención correspondiente.

Derivado de estos hechos, al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal de Orizaba. Autoridades educativas indicaron que se realizarán las investigaciones correspondientes con directivos de la institución.

Con información de Denisse López y Carlos Da Silva | N+

LAVR