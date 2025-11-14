Hombres son Vinculados tras Presuntamente Colocar Manta con Amenazas en Escuela de Coatzacoalcos

La Fiscalía Regional de la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz, obtuvo vinculación a proceso en contra de Omar “N” y Gerson Alexandro “N” como presuntos responsables del delito de extorsión, por hechos ocurridos en el mes de septiembre.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre cuando presuntamente arribaron a una escuela primaria ubicada en la colonia Puerto México de Coatzacoalcos, donde colocaron una manta con un mensaje extorsionador, alusivo a un grupo delincuencial que operaba en la zona.

Derivado del delito, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Omar “N” y Gerson Alexandro “N”, dentro del proceso penal 363/2025.

El pasado viernes 19 de septiembre, quedó bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) la escuela primaria pública Francisco H. Santos de la ciudad de Coatzacoalcos en el sur del estado de Veracruz.

Fue durante la mañana que en el portón de acceso de la escuela ubicada en las calles de Cuauhtémoc y María del Rivero con José Azueta, fue colocado un mensaje con amenazas las cuales presuntamente estaban dirigidas a un empresario del sector restaurantero de la zona.

Según los acontecimientos, esta situación estaría presuntamente relacionada con hechos violentos recientes en la zona, destacando que en los últimos meses en dicha colonia perteneciente a Coatzacoalcos, el negocio de un empresario restaurantero sufrió un ataque quedando reducido a cenizas y cual se ubica a tan solo dos cuadras de la institución educativa.

También, el pasado 7 de julio del 2024 fue incendiado el restaurante Langostinos ubicado en la calle Úrsulo Galván. Mientras que el 28 de agosto del 2025, una cabeza de puerco con un mensaje amenazante fue dejado sobre la calle Quevedo y 20 de noviembre.

