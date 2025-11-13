Hombre Armado Asalta Farmacia en Xalapa, Veracruz; Activan Operativo Código Rojo

Cerca de las 7 de la mañana de este jueves 13 noviembre, se activó la alarma tras el reporte de un asalto en una sucursal de una farmacias ubicada sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Obrero Campesina de Xalapa, Veracruz.

La situación de violencia fue reportada al número de emergencia 911, lo cual generó una fuerte movilización de cuerpos policíacos quienes se trasladaron hasta el establecimiento comercial para tomar conocimiento de los hechos y proceder a implementar un operativo en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre el cual llegó de forma solitaria al establecimiento ubicado entre las calles Francisco Rivera y la privada Virgilio Uribe ingresó para cometer el asalto a los empleados de la farmacia.

Presuntamente, el sujeto mostró un arma de fuego y amenazó a los empleados para exigir el dinero de las ventas que se encontraba al interior de las cajas registradoras, además de quitar algunas pertenencias personales a los empleados del establecimiento. Tras lograr el atraco, el sujeto huyó del lugar con rumbo desconocido.

Autoridades montan operativo de seguridad tras asalto en Xalapa

Minutos después, elementos de la Policía acudieron para tomar conocimiento, recabar información y obtener las características del presunto responsable del asalto. Las autoridades activaron el código rojo derivado de este atraco, de forma inmediata se desplazaron las unidades policiacas por la zona, así como en la colonia aledañas a la zona, para ubicar al responsable y detenerlo.

Hasta el momento las autoridades no han informado acerca del resultado de esta movilización, ni si ya se cuenta con personas detenidas o pistas que logren dar con el paradero del autor material del atraco que alertó esta mañana a los habitantes de la colonia Obrera Campesina de la ciudad capital.

