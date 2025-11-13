Asaltan Vivienda en Coatzacoalcos y Ladrones se Llevan Hasta el Perro al Sur de Veracruz

A plena luz del día, sujetos desconocidos ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Las Gaviotas, localizado al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, para robar las pertenencias de los dueños.

De acuerdo con los hechos, los sujetos ingresaron para llevarse computadoras, relojes, celulares y demás artículos. Pero no conformes, también se llevaron un cachorro raza Shih Tzu de apenas cuatro meses de edad y que lleva por nombre como "Rony".

Derivado del robo en la propiedad, ya fue interpuesta la denuncia ante las autoridades ministeriales contra quienes resulten responsables. Mientras tanto, la familia pide la colaboración de la población para localizar a su perro.

A través de redes sociales, publicaron imágenes de la cámara de videovigilancia que logró grabar a uno de los presuntos responsables. Sin embargo, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Se dio a conocer la detención de una banda de presuntos secuestradores, que operaban en la zona sur del estado de Veracruz. Los detenidos por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) con sede Coatzacoalcos eran conocidos como "La Banda del Stratus Rojo".

Se reportó que la presunta banda de secuestradores era integrada por habitantes de Mundo Nuevo y que su manera de operar consistía en mantener a sus víctimas cautivas, mientras saqueaban las casas y vaciaban sus cuentas.

De acuerdo con las investigaciones, este delito estaría relacionado con otros casos de robo a casa habitación en los que, además de robar pertenencias de los domicilios y vaciar las cuentas bancarias de las víctimas, esperaban que amaneciera para realizar compras en centros comerciales cercanos.

