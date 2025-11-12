Joven que Portaba Audífonos no se Percata de Balacera y Resulta Herido por una Bala en Córdoba

Aaron Ulises Castro Juárez de 22 años, resultó herido de gravedad en un ataque armado en la colonia Antorchista de Córdoba, el joven fue víctima colateral cuando caminaba cerca del punto donde ocurría este hecho violento.

Se ha informado que el joven Aaron se trasladaba el pasado 27 de octubre en un autobús de servicio público, y todo sucedió cuando al descender de la unidad de transporte, presuntamente no escuchó las detonaciones de arma de fuego, debido a que portaba unos audífonos. Así narra los hechos su hermana Concepción Castro.

Ocurrió una balacera en la colonia Antorchista, él venía de laborar venía bajando del carro, lamentablemente, pues no escuchó que estaba la balacera, empezaron a correr, pues toda la gente él corrió, y pues lamentablemente le alcanzó una bala en lo que es el glúteo, y salió por la parte de enfrente.

Víctima colateral de balacera es reportado con estado de salud reservado

Desde el día del ataque el joven ha permanecido hospitalizado algunos días en la ciudad de Orizaba, y actualmente fue trasladado al hospital número 8 del IMSS en la ciudad de Córdoba. Según el parte médico actualmente el estado de salud del joven es reservado.

Mi hermano se encuentra hospitalizado en la clínica ocho, su estado de salud pues es reservado, se encuentra delicado. La verdad sí, le afectó mucho, tuvieron que hacerle diferentes cirugías para poderle salvar la vida.

Los familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía ya que Aaron se encuentra delicado de salud y requiere 8 donadores de sangre, 3 para Orizaba y 5 para Córdoba. Pusieron a disposición el número telefónico 229 - 410 - 0285 para quienes deseen acudir para apoyar y realizar la donación de sangre, ya que deben reponer la sangre que salvó la vida del joven ante las heridas de proyectil de arma de fuego que recibió.

La verdad sí es recomendable seguir reponiendo esas unidades que nos hacen falta. Mi hermano tiene 22 años. Él es una persona optimista, él es futbolista, de hecho trabaja para pagar sus estudios.

