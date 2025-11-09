Hombre y Mujer Sobreviven Tras ser Atacados a Disparos en el Centro de Coatepec, Veracruz

Se reportó que al menos dos personas resultaron heridas por impactos de armas de fuego, cuando circulaban a bordo de una motocicleta en la zona centro de la ciudad de Coatepec.

El incidente se registró minutos antes de la medianoche del pasado sábado 8 de noviembre. Ocurrió sobre la calle Santos Degollado entre Jesús, María y la calle Independencia en el municipio mencionado.

En el lugar de los hechos los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre el pavimento, los primeros indicios reportaron que se localizó a un varón de aproximadamente 40 años de edad y una mujer de quien no se pudieron conocer sus datos generales.

En la zona también fue encontrada la motocicleta en la que presuntamente se desplazaban la cual quedó tirada a unos metros; el hecho ocurrió justo afuera de una funeraria que se ubica en el centro del municipio de Coatepec en la región montañosa central de la entidad veracruzana.

Paramédicos escoltados por policías brindan atención a víctimas de ataque armado

Luego del hecho violento y tras recibir el reporte, como primeros respondientes arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja de Coatepec, llegaron escoltados por policías municipales y brindaron atención médica a los dos heridos por los impactos de arma de fuego, quienes tuvieron que ser traslados de emergencia a un hospital en la ciudad de Xalapa para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento las autoridades correspondientes no han dado a conocer mayor información acerca del estado de salud de las víctimas, ni tampoco si hay avances sobre la investigación que ayude a identificar a los autores de este ataque y a esclarecer que fue lo que originó este hecho violento que alertó a los habitantes de la zona.

