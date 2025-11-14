Temporada de Conejos en el Mar: Pescadores Hablan Sobre Especie que Llega a Costas de Veracruz

En la costa de Veracruz, es temporada de conejos; de acuerdo con personas que se dedican a la pesca deportiva, es entre el otoño y el invierno cuando esta singular especie se acerca a la línea del mar, donde ellos buscan capturar, a este preciado ejemplar.

Se trata de el pez conejo el cual emite un singular sonido, su nombre se debe a su parecido con los conejos, es una simpática especie que se infla como globo, para defenderse de sus depredadores marinos.

Video: Pescadores Atrapan Pez Conejo Durante Temporada Invernal en Veracruz

De acuerdo con los que se dedican a la pesca deportiva, el pez conejo suele llegar a finales de octubre y se quedan hasta el mes abril, su presencia destaca en temporada de nortes en Veracruz.

Casi no sabe a pescado, es codiciado aquí, en temporada de invierno, en temporadas de nortes en Veracruz

¿A qué sabe el pez conejo que se captura en Veracruz?

La especie es cotizada, ya que las personas que han consumido este pez que suele tener presencia en temporada de frentes fríos en Veracruz, mencionan que su carne casi no tiene espinas y tiene un buen sabor.

Es una especie que no tiene espinas, su esqueleto es cárnico gelatinoso, es una especie que la utilizamos aquí para ceviche y filetes, en especial es un alimento muy recomendable tanto para personas de la tercera edad y para niños por el hecho de que no tiene espinas y su sabor no es mariscoso

Afirman que casi no sabe a pescado, por lo que es bastante buscado por los pescadores. Estos mismos refieren que, en este año están llegado de tamaño mediano, pero los pez conejo suelen encontrarse hasta de 4 o 5 kilos.

Es de mencionar, que aunque hay grupos de pescadores que suelen atrapar a esta especie es costas de Veracruz, no es común su venta entre los comerciantes de la zona.

