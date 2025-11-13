Conductores de Aplicación Cierran Puente de Boca del Río; Denuncian Operativos Arbitrarios

Durante la tarde de este jueves 13 de noviembre, alrededor de las cuatro de la tarde, un grupo de personas, identificadas como conductores del servicio de transporte de pasajeros por aplicaciones móviles, se manifestaron bloqueando el puente que conecta a la zona de La Riviera Veracruzana con el municipio de Boca del Río.

De acuerdo con la información brindada por los inconformes, denuncian que en los últimos días se han registrado presuntas persecuciones y operativos que, a decir de ellos, son totalmente arbitrarios; incluso mencionan que la unidad de un conductor fue retenida y no ha sido devuelta, mencionándoles que la actividad que realizan no cuenta con regulaciones.

Video: Bloquean Puente de Boca del Río por Presuntos Operativos Contra Conductores de Aplicación

Aproximadamente una hora después, los manifestantes bloquearon el carril que va de Boca del Río hacia el municipio de Alvarado, quedando así cerrada por completo la circulación en el puente que conecta a ambos municipios.

Noticia relacionada: Taxistas se Manifiestan en Instalaciones de C5 Boca del Río, Veracruz

Grupos antimotines llegan al lugar de la manifestación de los conductores de aplicación en Boca del Río

Minutos más tarde al sitio llegó uno de los representantes municipales, quien se acercó a dialogar con los inconformes para tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo, estos mencionaron que no dialogarían con él, pues exigen hablar con una autoridad estatal.

Alrededor de las siete de la noche, al lugar de la manifestación arribaron grupos de antimotines y realizaron formación frente a los manifestantes. Hasta el momento, no se ha realizado alguna acción contra los conductores y no se ha presentado otra autoridad para dialogar con ellos y llegar a un acuerdo.

Mencionan también que entre las peticiones se encuentra la liberación del vehículo de uno de los conductores que fue retenido y hasta el momento no ha sido liberado e indican que de no entregarse la unidad continuarán de manera indefinida realizando dicho bloqueo.

Historias recomendadas:

LAVR