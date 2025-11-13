Atacan a Disparos el Rancho del Alcalde Electo de Jáltipan, Gildardo Maldonado, en Veracruz

Durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, se reportó que el alcalde electo de Jaltipan de Morelos por el partido Movimiento Ciudadano, Gildardo Maldonado Guzmán, sufrió el atentado en su rancho conocido como "El Parcero", ubicado al sur del estado de Veracruz.

El rancho "El Parcero", de Gildardo Maldonado, se encuentra a un costado de la carretera transístmica entre los límites de Jáltipan y Acayucan, localizado al sur del estado de Veracruz.

Video: Activan Código Rojo por Presunto Asalto a Farmacia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz

Por medio de una entrevista que brindó durante la tarde de este jueves, dio a conocer que como resultado de dicho ataque no hay personas lesionadas y que él no se encontraba en el lugar; además, informó que acudió ante las autoridades para presentar una denuncia por los hechos registrados contra su propiedad.

Si les comento que son lamentables estos hechos, me preguntan si anteriormente ha habido amenazas y no, no ha habido amenazas desde mi persona, pero yo creo que es lo que estamos viviendo hoy en todo el país.

Noticia relacionada: Así es Como Operaba Banda de Presuntos Secuestradores en Coatzacoalcos, Veracruz

Alcalde electo de Jáltipan solicita que le restablezcan el esquema de seguridad

De acuerdo con lo informado, durante el ataque se pudieron escuchar más de 20 detonaciones de armas de fuego, las cuales, presuntamente, fueron disparadas desde la entrada principal del rancho "El Parcero".

El alcalde electo menciona que habría hecho su solicitud para que le sea restablecido el esquema de seguridad que mantuvo durante su campaña, el mismo que le fue retirado una vez concluido el proceso electoral.

El mes de septiembre yo ya pedí apoyo, porque igual con lo que ha sucedido en todo el país, pero ahorita ya estamos en comunicación con el gobierno del estado y esperemos pronto resultado favorable para mi persona.

El alcalde electo mencionó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para que se dé con el paradero de los responsables de este ataque. Actualmente, el rancho "El Parcero" permanece bajo resguardo de las autoridades de seguridad.

Historias recomendadas:

LAVR