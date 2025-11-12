Así es Como Operaba Banda de Presuntos Secuestradores en Coatzacoalcos, Veracruz

La tarde del pasado martes 11 de noviembre se dio a conocer la detención de presuntos secuestradores. Durante el transcurso de este miércoles, 12 de noviembre, los detenidos el día de ayer por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) con sede Coatzacoalcos eran conocidos como "La Banda del Stratus Rojo".

De acuerdo con la información que se ha obtenido, se reportó que la presunta banda de secuestradores era integrada por habitantes de Mundo Nuevo y que su manera de operar consistía en mantener a sus víctimas cautivas, mientras saqueaban las casas y vaciaban sus cuentas.

Video: Identifican a Presunta Banda de Secuestradores en Coatzacoalcos; Ya Fueron Detenidos

Este tipo de actividades estaría relacionado con otros casos de robo a casa habitación en los que, además de robar pertenencias de los domicilios y vaciar las cuentas bancarias de las víctimas, esperaban que amaneciera para realizar compras en centros comerciales cercanos.

Durante el operativo, uno de los presuntos captores de dicha banda recibió a los agentes a balazos, por lo que el personal de seguridad repelió la agresión y el sujeto terminó con lesiones en una de sus extremidades.

El delincuente lesionado tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona para que se le brindara la atención médica correspondiente. Los sujetos detenidos fueron trasladados a los separos de la Policía Ministerial en espera de que se defina su situación legal.

Noticia relacionada: Realizan Búsqueda Forense de Menor Desaparecida en Coatzacoalcos

Dos personas privadas de la libertad son rescatadas en domicilio de Coatzacoalcos

Una intensa movilización policíaca se registró la mañana del pasado martes 11 de noviembre en las inmediaciones de la colonia Petrolera en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), llevaron a cabo un fuerte operativo que se desarrolló sobre las avenidas Chihuahua y Estado de México, en donde se reportó que lograron rescatar a dos personas que tenían presuntamente privadas de su libertad.

Video: UECS Rescata a Dos Personas Privadas de la Libertad en el Sur de Veracruz

Hasta el momento, se logró establecer que uno de los presuntos delincuentes habría resultado lesionado con arma de fuego, motivo por el cual fue atendido por paramédicos de Protección Civil, siendo trasladado en una ambulancia de Coatzacoalcos a un hospital. Para recibir atención médica especializada.

Aún no se ha brindado mayor información acerca de las personas que presuntamente se encontraban privadas de la libertad y que fueron liberadas en este operativo ocurrido la mañana del pasado martes al sur de la entidad veracruzana.

Historias recomendadas:

LAVR