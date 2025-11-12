Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición es Hallado Dentro de un Pozo en Acayucan, Veracruz

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado al interior de un pozo artesanal, ubicado dentro de un predio abandonado en el barrio San Diego, en el Acayucan al sur de Veracruz. El hallazgo se registró en la calle Teodoro A. Dehesa, entre La Peña y Barriovero, donde vecinos alertaron a las autoridades.

Autoridades de Protección Civil de Acayucan, confirmaron la presencia de restos humanos al fondo del pozo, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), en donde se procederá con los procedimientos para dar con su identificación, ya que permanece en calidad de desconocido.

Video: UECS Rescata a Dos Personas Privadas de la Libertad en el Sur de Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE), será la encargada de la investigación de la identidad de la víctima y las causas de su muerte.

Hombre muere en hospital tras ser atacado a disparos en Acayucan

Un joven murió al llegar al Hospital Regional Oluta - Acayucan, luego de ser atacado a balazos, en la zona rural de Acayucan, al sur del estado de Veracruz. De acuerdo con la información, la persona de identidad desconocida, se encontraba en su vivienda en la comunidad de Comején, cuando hombres armados llegaron dispararle y luego darse a la fuga.

Noticia relacionada: Personas Terminan Intoxicadas en Tienda Waldo's de Veracruz por Planta Eléctrica de Gasolina

A bordo de un taxi, trasladaron al joven herido al hospital, pero al llegar, fue confirmada su muerte debido a la herida que le provocó un solo disparo. Al lugar de los hechos, se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Oluta y la Policía Estatal, quienes acordaron el lugar, para que más tarde arribara personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía Ministerial, quienes se encargaron de recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación.

LLZH